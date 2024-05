Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: la Peugeot 208 conserve sa première place information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - La Peugeot 208 conserve sa première place sur le mois et au cumul 2024, en France. Elle est leader des ventes BEV, sur le mois et au cumul, la Peugeot E-208, connaît également un succès notable, avec une augmentation significative de ses ventes de 60,1 % par rapport à l'année précédente. Elle confirme ainsi sa position de leader sur le marché des véhicules électriques.



Peugeot augmente ses volumes sur le marché VP + VU en France, en hausse de 4,7 % au cumul des quatre premiers mois de l'année 2024 par rapport à 2023.



La Peugeot 208, continue d'occuper la première place des véhicules les plus vendus en France avec une part de marché de 5,5 %, en hausse de 0,6 % par rapport au cumul de l'année précédente.



Sur le seul marché VU, Peugeot enregistre une progression de 13,1 % en volume au cumul 2024, avec une part de marché de 17,1 % en hausse de 0,4 point et consolide sa place de second sur le marché français.



' La Peugeot 208 et sa version électrique, la Peugeot E-208, continuent de séduire un large public, ce qui témoigne de la qualité et de l'attractivité de nos modèles. Nous enregistrons également un bon démarrage de notre nouveau Peugeot 3008 ', a déclaré Zineb Ghout, Directrice de Peugeot France.





