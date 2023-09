Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: la gamme électrique de Peugeot au Salon de Lyon information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Peugeot va exposera 8 modèles représentatifs de sa gamme électrifiée au Salon de Lyon du 28 septembre au 2 octobre. Le groupe présentera notamment les toutes nouvelles E-208, E-2008 et E-308 100 % électriques.



Le constructeur exposera pour la première fois sa gamme électrique 100 % renouvelée. 15 modèles seront également à la disposition du public au centre d'essais du salon.



Les vedettes de Peugeot au Salon de Lyon seront donc les toutes nouvelles Peugeot E-208, E-2008 et E-308. Ces modèles reçoivent la nouvelle motorisation 100 % électrique de 115 kW/156 ch (jusqu'à 413 km d'autonomie pour la Peugeot E-308, 406 km pour la Peugeot E-2008 et plus de 400 km avec la Peugeot E-208, en cycle mixte WLTP).



La compagnie présentera aussi les Peugeot 3008 et Peugeot 5008 avec la récente motorisation Hybrid 48V, le Peugeot 508 PSE avec son nouveau design, la Peugeot 408 Plug-In Hybrid et la Peugeot 308 SW.



Alors que le Peugeot E-2008 sera présenté pour la première fois au public à Lyon, Peugeot lancera ce modèle avec une offre exceptionnelle destinée à encourager le passage au 100 % électrique.