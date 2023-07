Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: l'UE valide la coacquisition de Symbio information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 12:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Symbio SAS par PSA Automobiles SA, Spika SAS, et Faurecia Exhaust International SAS, toutes les quatre basées en France.



Symbioassemble et fournit des systèmes de pile à combustible.



PSA Automobilesest une filiale du Groupe Stellantis, active dans la fabrication de véhicules automobiles.



Spikaest une filiale de la Compagnie Générale des Établissements Michelin, un fabricant au niveau mondial de pneumatiques pour véhicules automobiles et avions.



Faurecia Exhaust Internationalest une filiale de Faurecia SE, un fabricant au niveau mondial d'équipements automobiles, notamment de sièges, de systèmes d'intérieur et de technologies de contrôle des émissions.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.





