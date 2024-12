Stellantis: l'UE salue l'engagement pris par le groupe information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 13:49









(CercleFinance.com) - La Commission salue l'engagement pris par Stellantis d'indemniser les consommateurs pour les problèmes liés aux réservoirs Adblue à la suite de l'action de l'UE.



Le constructeur automobile Stellantis s'est engagé à étendre les mesures d'indemnisation à l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen en faveur des victimes de problèmes logiciels liés aux réservoirs AdBlue dans les véhicules diesel fabriqués par Stellantis entre janvier 2014 et août 2020.



'Ce problème a entraîné des réparations coûteuses pour des centaines de milliers de conducteurs de marques Stellantis, tels que Peugeot, Citroën, DS ou Opel' précise la Commission.



Michael McGrath, commissaire à la Démocratie, à la Justice, à l'État de droit et à la Protection des consommateurs, a déclaré : ' Les consommateurs méritent une indemnisation adéquate pour les dommages subis, où qu'ils se trouvent dans l'UE. Je salue la conclusion positive de notre dialogue conjoint avec Stellantis, qui aidera les utilisateurs concernés à obtenir une réparation adéquate.'





Valeurs associées STELLANTIS 12,26 EUR MIL -0,84%