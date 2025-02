Stellantis: l'objectif de marge pour 2025 déçoit information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait état mercredi de résultats annuels 2024 conformes aux attentes et promis un retour à une croissance rentable en 2025, mais son objectif de marge pour cette année décevait les investisseurs, qui sanctionnaient le titre en début de séance à la Bourse de Paris.



Le groupe automobile a annoncé ce matin avoir généré un chiffre d'affaires net de 156,9 milliards d'euros l'an dernier, en baisse de 17% par rapport à 2023.



Ses volumes d'expédition consolidés ont reculé de 12%, en raison de l'absence momentanée de certains modèles dans son offre produit et des mesures prises afin de réduire le niveau de ses stocks, désormais achevées.



Conséquence, son bénéfice net a chuté de 70% pour s'établir à 5,5 milliards d'euros sur l'exercice, tandis que son résultat opérationnel courant a reculé de 64% à 8,6 milliards d'euros, donnant une marge à 5,5%.



Son flux de trésorerie ('free cash-flow' ou FCF) industriel ressort négatif à hauteur de six milliards d'euros, sur fond de baisse des revenus et d'augmentation du fonds de roulement due aux ajustements de production.



Pour 2025, Stellantis dit prévoir un retour à une croissance rentable ainsi qu'un FCF industriel positif.



'Nous restons déterminés à gagner des parts de marché et à améliorer nos performances financières tout au long de l'année 2025', a affirmé son président John Elkann.



Dans l'attente de la nomination de son nouveau directeur général, prévue d'ici à la fin du premier semestre, Stellantis indique rester concentré 'sur l'exécution de sa stratégie'.



Le constructeur a cependant déclaré viser une marge opérationnelle courante à 'un chiffre', là où le consensus anticipait un chiffre de l'ordre de 6%, ce qui entraînait des dégagements sur son titre en début de matinée.



Le titre coté sur Euronext Paris perd 4,4% à 9h30, alors que le CAC 40 progresse de 0,4% au même moment.





