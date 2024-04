Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: l'heure du bilan RSE pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Stellantis a publié aujourd'hui son troisième rapport sur la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE).



Celui-ci indique que la réduction de l'empreinte carbone globale de l'entreprise (tous scopes confondus) a baissé de 12,6 en 2023 par rapport à 2021, conformément à l'engagement du groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038.



Par ailleurs, l'entreprise vise à utiliser massivement de d'électricité décarbonée, avec un objectif de 100 % d'ici 2030 (contre 58% en 2023).



Le rapport met aussi en avant le développement d'activités d'économie circulaire : en 2023, plus de deux millions de pièces automobiles ont été recyclées et Stellantis a inauguré son premier Hub d'Économie Circulaire SUSTAINera à Mirafiori, en Italie.



Le document revient sur la stratégie d'électrification structurée pour toutes les marques, avec 30 modèles électriques (BEV) disponibles fin 2023 et 18 de plus en 2024, pour atteindre un total de 48 BEV.



Enfin, le rapport évoque la stratégie globale de développement du capital humain ainsi que la surveillance rigoureuse des pratiques d'achats responsables.







