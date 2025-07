Stellantis: Jeep Avenger franchit 200 000 commandes en deux ans information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 11:45









(Zonebourse.com) - Jeep annonce que son modèle Avenger a dépassé les 200 000 commandes depuis son lancement, s'imposant parmi les dix B-SUV les plus vendus en Europe.



Décliné en versions 100 % électrique, essence, hybride et désormais 4xe à transmission intégrale, Avenger élargit son offre, avec notamment une édition limitée The North Face à 4 806 exemplaires.



Fabio Catone, directeur de la marque pour l'Europe, souligne que 'les motorisations électrifiées représentent 66 % des ventes', portées par une hausse de 16 % des électriques et 50 % des hybrides.



La stratégie produit et marketing permet aussi de séduire une clientèle plus jeune, féminine et familiale, avec un taux de conquête de 75 %.





Valeurs associées STELLANTIS 8,488 EUR MIL -0,20%