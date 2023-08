Stellantis investit 100 millions de dollars de plus dans le lithium

- Stellantis poursuit sa stratégie de sécurisation de ses approvisionnements en métaux clés pour les véhicules électriques. Le constructeur automobile a annoncé jeudi un investissement de plus de 100 millions de dollars, soit près de 92 millions d’euros, pour le développement du projet «Hell’s Kitchen» de la société américaine Controlled Thermal Resources (CTR) destiné à la production de lithium.«Hell’s Kitchen» est «le plus grand projet de lithium géothermique au monde, avec une capacité totale de production de ressources de 300.000 tonnes par an en équivalent de carbonate de lithium», a indiqué Stellantis dans un communiqué. «Le lithium produit à Hell’s Kitchen permettra aux véhicules électriques de Stellantis d'être éligibles aux primes à la consommation de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act - IRA)», a ajouté l’industriel français.100% électrique en 2030CTR et Stellantis ont, par ailleurs, étendu le contrat d’approvisionnement signé en juin 2022, qui prévoit désormais la production par CTR de 65.000 tonnes d’hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) par an pour la fabrication de batteries, durant les dix ans de l’accord.Avec ces opérations, Stellantis développe un peu plus son portefeuille de matières premières nécessaires à l’atteinte des objectifs d'électrification de ses véhicules.Dans le cadre de son plan stratégique «Dare Forward 2030», présenté en mars 2022, Stellantis s’est donné pour objectif que les modèles électriques représentent 100% de ses ventes de véhicules particuliers en Europe en 2030 et que ce taux atteigne dans le même temps 50% aux Etats-Unis, en incluant les pick-up.Pour ce faire, Stellantis est en train de constituer un panel de partenaires clés afin d’assurer un approvisionnement stable en matériaux essentiels pour son avenir électrifié. Outre son nouvel accord avec CTR annoncé jeudi, le groupe aux 14 marques a notamment conclu des partenariats avec Alliance Nickel, McEwen Copper, Terrafame, Vulcan Energy, Element 25 et Kuniko. A lire aussi: A Beauvoir, le rêve d’Imerys dans le lithium s’évalue en milliards d’euros

Dimitri Delmond