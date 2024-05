Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : incursion sous 20E, surveiller 19,43E information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - Stellantis effectue une incursion sous 20E (support oblique moyen terme inauguré fin mai 2023, vers 14,2E), confirmant son décrochage sous l'ex-sommet des 21,5E du 15 décembre 2023.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 19,43E, l'ex-plancher du 22 janvier dernier, le suivant serait le support oblique long terme qui gravite actuellement vers 15,9/16,00E.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -4.17%