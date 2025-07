Stellantis: fin du programme de développement de pile hydrogène information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 16:25









(Zonebourse.com) - Stellantis a annoncé mercredi avoir décidé de mettre un terme à son programme de développement de la technologie de pile à combustible à hydrogène, invoquant l'absence de perspectives à moyen terme du marché.



Le constructeur automobile a justifié son choix par la disponibilité limitée des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et par les investissements considérables requis par le procédé.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 5 fois avec un rendement inférieur à 5%.





Valeurs associées STELLANTIS 8,108 EUR MIL -4,95%