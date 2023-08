Stellantis : faut-il acheter des actions Stellantis ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Café de la Bourse a passé Stellantis à la loupe. On s'est intéressé à la mission et aux ambitions du groupe, au détail de ses activités ainsi qu'à sa performance financière. On s'est aussi penché sur la configuration technique du cours de l'action Stellantis . Retrouvez notre analyse et notre avis sur l'action Stellantis.

Stellantis : mission et ambition d'un des leaders mondiaux de l'automobile

Stellantis est une entreprise automobile créée en 2021 avec la fusion de PSA et FCA. Elle est née de la volonté de créer un groupe automobile capable de répondre aux défis de l'industrie automobile mondiale, notamment en termes de mobilité électrique et de véhicules autonomes.

La raison d'être de Stellantis est de proposer des solutions de mobilité innovantes et durables pour répondre aux besoins de ses clients, tout en respectant l'environnement. Pour cela, l'entreprise mise sur la création de véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que sur le développement de technologies de conduite autonome.

Les ambitions de Stellantis sont multiples. Tout d'abord, l'entreprise vise à devenir un leader mondial de la mobilité électrique en proposant une large gamme de véhicules électriques adaptés à tous les besoins. Elle souhaite également se positionner comme un acteur majeur de la conduite autonome en développant des technologies innovantes pour améliorer la sécurité et le confort des conducteurs.

Quelle est la stratégie de Stellantis avec le plan “Dare Forward 2030” ?

Présenté en mars 2022, Dare Forward 2030 est un plan stratégique global reposant sur trois piliers fondamentaux qui doit permettre à Stellantis de doubler ses revenus nets d'ici à 2030 (par rapport à 2021) et maintenir des marges de résultat d'exploitation ajusté à deux chiffres tout au long de la décennie. C'est un plan stratégique audacieux qui ouvre la voie à l'objectif de Stellantis de parvenir à un bilan carbone nul d'ici à 2038.

“Engagement”, le premier pilier de Dare Forward de Stellantis

Stellantis a l'ambition d'atteindre l'objectif « Carbon Net Zero » d'ici à 2038, devenant ainsi le champion de l'industrie en matière d'adaptation au changement climatique. À titre d'objectif intermédiaire, Stellantis s'efforcera de réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2021. Le groupe souhaite aussi franchir des étapes décisives dans ses activités liées à l'économie circulaire basée sur les 4R traditionnels : réparation, réutilisation, reconditionnement et recyclage.

“Technologie”, le second pilier de Dare Forward de Stellantis

La stratégie d'électrification du groupe est un pilier technologique majeur et, d'ici à 2030, Stellantis prévoit de proposer plus de 75 modèles entièrement électriques (véhicules électriques à batterie – « BEV »), représentant 5 millions d'unités de ventes annuelles de BEV dans le monde.

Plus précisément, 100 % des ventes de voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de voitures particulières et de camionnettes aux États-Unis seront des BEV d'ici à la fin de la décennie. Pour toutes les marques, les nouveaux produits lancés en Europe seront uniquement des BEV à partir de 2026.

Stellantis investit également dans le domaine de la technologie de l'hydrogène. En 2024, le groupe prévoit d'augmenter la capacité de production pour les fourgonnettes de taille moyenne et d'étendre cette technologie aux grandes fourgonnettes en 2024, avec une première offre aux États-Unis en 2025.

“Valeur” : le troisième et le dernier pilier de Dare Forward de Stellantis

Il s'agit de stimuler la création de valeur via trois grandes initiatives : la digitalisation, l'esprit d'entreprise et les racines régionales. L'objectif de digitalisation est d'atteindre un tiers des ventes mondiales en ligne en 2030 et de lancer un marché numérique mondial englobant l'ensemble des produits et services de la galaxie Stellantis. Aussi, Stellantis souhaite ramener plus de localité dans une entreprise mondialisée. Si la majorité de la croissance est générée en Amérique du Nord et en Europe, l'entreprise souhaite réaliser plus de 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces deux régions.

Quels sont les forces et faiblesses de Stellantis ?

Quelles sont les activités de Stellantis ?

Stellantis est une entreprise automobile qui est née de la fusion entre le groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles. Elle est présente dans plus de 130 pays à travers le monde et propose une large gamme de marques automobiles telles que Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati et bien d'autres.

Les activités de Stellantis peuvent être classées en plusieurs catégories telles que la production automobile, la vente de véhicules neufs et d'occasion, la location de voitures, la réparation et l'entretien automobile, ainsi que la fabrication de pièces détachées.

La production automobile et la production de pièces détachées

Stellantis possède plus de 30 usines à travers le monde où elle produit des voitures de toutes sortes. Par exemple, l'usine de Rennes en France produit des véhicules haut de gamme pour les marques Peugeot, Citroën et DS. L'usine de Tychy en Pologne produit des voitures compactes pour les marques Fiat et Opel. Stellantis possède plusieurs usines dans le monde entier où elle produit des pièces détachées pour ses propres marques ainsi que pour d'autres marques automobiles. Par exemple, l'usine de Trémery en France produit des moteurs pour les marques Peugeot, Citroën et DS. L'usine de Termoli en Italie produit des boîtes de vitesses pour les marques Fiat et Alfa Romeo.

La vente de véhicules neufs et d'occasion

Stellantis possède un réseau de concessionnaires dans le monde entier. En France, Stellantis possède plus de 500 concessionnaires pour les marques Peugeot, Citroën et DS. En Italie, Stellantis possède plus de 1 000 concessionnaires pour les marques Fiat, Alfa Romeo et Jeep.

La location de voitures

Stellantis propose des services de location courte et longue durée pour les particuliers et les entreprises. Par exemple, la marque Free2Move propose des services de location de voitures sans engagement pour les particuliers en France.

L'entretien automobile

Stellantis possède un réseau de garages agréés dans le monde entier pour l'ensemble de ses marques.

Les services financiers

Les activités de Stellantis Financial Services sont principalement axées sur le financement automobile. En effet, elle propose des solutions de crédit auto pour les particuliers et les professionnels, ainsi que des offres de location avec option d'achat. La banque Stellantis propose également des produits d'assurance auto pour protéger les véhicules financés. Distingo Bank, marque de Banque Stellantis France, propose aussi le livret Distingo et le compte à terme Distingo Green.

Répartition du chiffre d'affaires à l'international de Stellantis

La répartition géographique du chiffre d'affaires à l'international est la suivante : Europe (35,2 %), Amérique du Nord (45,9 %), Amérique du Sud (8,7 %), Moyen-Orient et Afrique (3,6 %), Asie-Pacifique (2,5 %) et autres (4,1 %).

Analyse fondamentale de Stellantis

Stellantis a publié le 26 juillet 2023 les résultats financiers du premier semestre 2023. L'entreprise affiche une forte croissance et établit de nouveaux records en termes de revenus nets lors de ce semestre.

À l'occasion, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré « Notre performance exceptionnelle au cours du premier semestre de cette année soutient d'une part notre pérennité à long terme et d'autre part notre capacité à réaliser les ambitions de notre plan Dare Forward 2030. Cela nécessite un effort conjoint et une grande ouverture d'esprit de l'ensemble de nos collaborateurs pour s'engager à la fois dans cette transformation sans compromis tout en protégeant l'entreprise des défis extérieurs. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à chacune et à chacun d'entre eux et je suis fier de pouvoir dire que les équipes obtiennent des résultats dans tous les domaines. Grâce à cela, nous sommes bien placés pour le reste de l'année 2023 et au-delà. »

Chiffre d'affaires Stellantis en hausse de 12 % au 1er semestre 2023

Le chiffre d'affaires de Stellantis est de 98,4 milliards d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 12 % par rapport au premier semestre 2022, principalement en raison de l'augmentation des volumes de ventes.

Résultat opérationnel courant Stellantis de 14,1 milliards d'euros

Le résultat opérationnel courant de Stellantis s'élève à 14,1 milliards d'euros au premier semestre 2023, en croissance de 11 % par rapport au premier semestre 2022. La marge atteint 14,4 %.

Résultat net Stellantis de 10,9 milliards d'euros au 1er semestre 2023

Le bénéfice net de Stellantis atteint 10,9 milliards d'euros au premier semestre 2023, soit 37 % de plus que le bénéfice du premier semestre 2022.

Stellantis : free cash-flow en nette augmentation au 1er semestre 2023

Le Free cash-flow de Stellantis atteint 8,7 milliards d'euros au 1er semestre 2023, en augmentation de 3,3 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2022.

La vente de véhicules électriques sur une bonne dynamique pour Stellantis

Les ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) et électrifiés (LEV) sont en hausse de, respectivement, 24 % pour atteindre 169 000 unités, et 28 %, pour atteindre 315 000 unités par rapport à l'exercice précédent

Analyse technique de Stellantis

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Stellantis

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Stellantis

Sur les 12 derniers mois, l'action Stellantis est en hausse de 32,2 %. Le titre Stellantis a suivi une tendance haussière durant tout le long de la période, en témoigne le support oblique (en bleu sur le graphique) qui a accompagné le cours de bourse de l'action Stellantis de septembre 2022 à mai 2023. Le cours de Bourse de Stellantis a dépassé la résistance de l'été 2022 des 14,9 € (en jaune sur le graphique), et plus récemment, la résistance des 17,5 euros (en violet sur le graphique) atteint en mars dernier. En effet, le marché a salué de bons résultats semestriels du constructeur automobile. La tendance à moyen terme de l'action Stellantis est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) croisant à la hausse sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance à court terme de l'action Stellantis est également positive avec un cours de bourse au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique). La MACD est positive et au-dessus de sa ligne de signal. Le RSI stochastique est en zone de surachat : attention à une éventuelle correction technique au cours des prochaines séances.

Notre avis sur l'action Stellantis

Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a présenté de très bons résultats semestriels 2023 en battant tous les records de ventes. Stellantis se positionne très bien cette année 2023, et ce, dans un environnement macroéconomique plus qu'incertain. Les efforts importants du groupe pour réduire ses coûts paient déjà, et il semble que d'autres leviers pourraient encore être exploités (plateformes mutualisées, finco – abréviation de “financial company”, se référant aux activités de services financiers de Stellantis -, distribution).

Le niveau de valorisation de l'action Stellantis semble attractif (P/E 2023e de 3,4x). Cependant, la demande automobile pourrait être plus faible dans les mois à venir en raison de la hausse des taux d'intérêt et des coûts plus élevés résultant du processus d'électrification, ce qui augmentera la pression concurrentielle. Au vu de la performance du groupe, nous pensons que Stellantis peut faire face à ces défis. Enfin, à plus court terme, le groupe Stellantis pourrait aussi dégager de la valeur par un éventuel spin off de son joyau Maserati, dont les marges affolent les marchés.

