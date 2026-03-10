Stellantis fait appel à une entreprise soutenue par Toyota et à Bosch pour des technologies hybrides destinées à de nouveaux SUV, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction du titre et du texte pour indiquer que Stellantis fait appel à une entreprise soutenue par Toyota, et non à Toyota)
Le fabricant de jeeps Stellantis
STLAM.MI utilise des technologies de fournisseurs automobiles tels que Blue Nexus, soutenue par Toyota, et Bosch pour développer ses nouveaux SUV hybrides, a rapporté CNBC mardi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
