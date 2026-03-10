 Aller au contenu principal
Stellantis fait appel à une entreprise soutenue par Toyota et à Bosch pour des technologies hybrides destinées à de nouveaux SUV, selon CNBC
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre et du texte pour indiquer que Stellantis fait appel à une entreprise soutenue par Toyota, et non à Toyota)

Le fabricant de jeeps Stellantis

STLAM.MI utilise des technologies de fournisseurs automobiles tels que Blue Nexus, soutenue par Toyota, et Bosch pour développer ses nouveaux SUV hybrides, a rapporté CNBC mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

STELLANTIS
6,114 EUR MIL +2,12%
TOYOTA MOTOR
19,072 EUR Tradegate -0,68%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -57,24%
