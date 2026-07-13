Stellantis-Facturations consolidées +10% au T2 avec l'Amérique du Nord

Sommet du lobby automobile français PFA à Paris

‌Stellantis a fait ​état lundi d'une hausse de 10% sur ​un an de ses ​facturations consolidées ⁠pour le deuxième ‌trimestre à 1,6 million d’unités, portées ​par ‌l'Amérique du Nord, ⁠une région clef pour le constructeur automobile ⁠franco-italo-américain.

En ‌Amérique du Nord, ⁠les facturations ‌ont augmenté de ⁠38% pour atteindre 445.000 ⁠unités, ‌avec notamment les ​lancements ‌de nouveaux véhicules, tandis qu'elles ont ​progressé de 5% en ⁠Europe élargie, selon un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Giulio Piovaccari, édité par Augustin ​Turpin)