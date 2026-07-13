Stellantis-Facturations consolidées +10% au T2 avec l'Amérique du Nord

Stellantis STLAM.MI a fait état lundi d'une hausse de 10% sur un an de ses facturations consolidées pour le deuxième trimestre à 1,6 million d’unités, portées par l'Amérique du Nord, une région clef pour le constructeur automobile franco-italo-américain.

En Amérique du Nord, les facturations ont augmenté de 38% pour atteindre 445.000 unités, avec notamment les lancements de nouveaux véhicules, tandis qu'elles ont progressé de 5% en Europe élargie, selon un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Giulio Piovaccari, édité par Augustin Turpin)