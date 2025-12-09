 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,54
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis et Bolt ont conclu un partenariat pour les véhicules autonomes
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:54

Stellantis et Bolt ont annoncé avoir conclu un partenariat pour explorer conjointement le développement et le déploiement de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) à travers l'Europe.

La collaboration combinera les plateformes(TM) AV-Ready de Stellantis - en particulier la fourgonnette de taille moyenne eK0 et les plateformes STLA Small - avec l'étendu réseau de mobilité de Bolt.

Bolt propose actuellement des services de covoiturage dans plus de 50 pays, dont 23 États membres de l'UE, et vise à intégrer les véhicules autonomes de Stellantis dans sa plateforme de mobilité partagée afin de fournir des services de covoiturage entièrement autonomes et sans conducteur.

Les entreprises prévoient de commencer à déployer des véhicules d'essai dans les pays européens à partir de 2026.

Antonio Filosa, DG de Stellantis, a déclaré : " S'associer à Bolt vise à rapprocher cette vision de la réalité, en combinant notre expertise en ingénierie avec leur portée opérationnelle, dans l'espoir de faire de la mobilité autonome une partie de la vie quotidienne européenne de confiance. "

Valeurs associées

STELLANTIS
10,182 EUR MIL -0,95%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Thaïlandais évacués, dans la province de Buriram, le 8 décembre 2025 ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Les affrontements frontaliers se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:12 

    Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite

  • L'Union européenne a ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Google visé par une enquête de Bruxelles sur l'utilisation de données pour l'IA
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite

  • Siège social du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe prudente avant les décisions de la Fed
    information fournie par Reuters 09.12.2025 09:35 

    Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite

  • Une lionne marche le 9 novembre 2025 dans le P réserve Parc national de Gir, dans l'Etat du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde ( AFP / Indranil MUKHERJEE )
    En Inde, la lente renaissance des lions d'Asie
    information fournie par AFP 09.12.2025 09:35 

    D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank