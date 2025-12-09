Stellantis et Bolt ont conclu un partenariat pour les véhicules autonomes
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 09:54
La collaboration combinera les plateformes(TM) AV-Ready de Stellantis - en particulier la fourgonnette de taille moyenne eK0 et les plateformes STLA Small - avec l'étendu réseau de mobilité de Bolt.
Bolt propose actuellement des services de covoiturage dans plus de 50 pays, dont 23 États membres de l'UE, et vise à intégrer les véhicules autonomes de Stellantis dans sa plateforme de mobilité partagée afin de fournir des services de covoiturage entièrement autonomes et sans conducteur.
Les entreprises prévoient de commencer à déployer des véhicules d'essai dans les pays européens à partir de 2026.
Antonio Filosa, DG de Stellantis, a déclaré : " S'associer à Bolt vise à rapprocher cette vision de la réalité, en combinant notre expertise en ingénierie avec leur portée opérationnelle, dans l'espoir de faire de la mobilité autonome une partie de la vie quotidienne européenne de confiance. "
Valeurs associées
|10,182 EUR
|MIL
|-0,95%
A lire aussi
-
Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur l'utilisation par Google de contenus en ligne pour ses services d'intelligence artificielle (IA), afin de vérifier si le groupe ne commet pas des infractions aux règles de la concurrence. La démarche ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont mardi sur des variations prudentes à l'entame d'une réunion de deux jours de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 prend 0,12% à 8.117,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE ... Lire la suite
-
D'abord, un puissant rugissement pétrifie la forêt. Puis au loin, derrière les teks et les acacias rosis par le soleil couchant, émerge la silhouette d'une lionne. Elle s'approche lentement de la route, se frotte à un arbre puis se couche, nonchalante, entre deux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer