Stellantis envisagerait la fermeture de son usine de Brampton

Selon le syndicat Unifor, le constructeur automobile multi-marques envisagerait sérieusement de fermer et céder le site d'assemblage de Brampton au Canada.

Unifor a indiqué que Stellantis l'avait informé, le 12 août dernier, de son intention d'entamer des discussions avec une autre entreprise concernant une éventuelle vente de l'usine. Le groupe n'a toutefois émis aucune notification formelle de fermeture.

Plus de 2 200 salariés représentés par Unifor sont au chômage technique depuis décembre 2023, lorsque l'usine avait été mise à l'arrêt afin d'être adaptée à la production du SUV électrique Jeep Compass. Stellantis avait ensuite suspendu les travaux de réoutillage début 2025, avant d'annoncer en octobre le transfert de la future production du modèle vers les Etats-Unis.

Selon le syndicat, une fermeture définitive constituerait un coup dur pour l'industrie automobile canadienne et pourrait affecter des milliers d'emplois directs et indirects dans la région. Unifor explique également que les droits de douane automobiles imposés par l'administration Trump accentuent les pressions sur la production canadienne.