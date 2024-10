Stellantis en tête du CAC 40 après la hausse des ventes de Ram et Chrysler

(AOF) - Stellantis (+3,56% à 12,458 euros) caracole en tête de l’indice CAC40. Christine Feuell, PDG de Chrysler et de la marque Ram a déclaré en marge d'un événement Reuters à Detroit que les ventes de la marque Ram ont bondi de 35 à 40 % à date. "Nous avons le bon mélange de marketing et d'incitations sur le marché en ce moment et cela contribue vraiment aux ventes plus élevées que nous constatons sur Ram et Chrysler" a-t-elle déclaré selon Bloomberg.

C'est un rebond après les difficultés traversées par le groupe aux États-Unis au cours de l'année dernière, avec des baisses de ventes pendant cinq trimestres consécutifs. Les ventes de Ram, qui compte parmi les principaux moteurs de bénéfices du groupe aux États-Unis ont dévissé de 24% sur les neuf premiers mois de l'année.

Lors d'une conférence de presse organisée lors de l'ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris, Carlos Tavares a annoncé qu'il parlerait aux investisseurs une fois en main la résolution du problème des stocks aux Etats-Unis, soit "probablement bien avant Noël". Les stocks trop importants d'invendus en Amérique du Nord sont l'un de ses principaux problèmes du groupe.

