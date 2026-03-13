Stellantis en discussions avec Xiaomi et XPeng pour ses actifs européens
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:54
Selon Bloomberg, les échanges portent notamment sur une possible prise de participation dans Maserati ou d'autres marques, ainsi que sur un accès aux capacités de production du groupe. Stellantis a confirmé l'existence de ces contacts, les qualifiant d'activités commerciales normales. Ni Xiaomi ni XPeng n'ont fait de déclaration.
Ces pourparlers, engagés depuis plusieurs mois, interviennent après que le groupe a enregistré 22,2 MdsEUR de dépréciations, en grande partie liées au redimensionnement de sa stratégie sur les véhicules électriques. Parallèlement, Stellantis a engagé environ 13 MdsUSD d'investissements aux Etats-Unis pour renouveler sa gamme. Une collaboration avec des constructeurs chinois permettrait au groupe d'accéder à des technologies avancées sur l'électrique et les logiciels, deux domaines identifiés comme leviers de renforcement des activités européennes.
La possibilité que des partenaires chinois prennent une participation dans une future entité européenne de Stellantis est évoquée, sans qu'aucun accord ne soit à ce stade certain. Une scission complète entre les activités européennes et américaines du groupe, né en 2021 de la fusion entre FCA et PSA, a été catégoriquement démentie par Stellantis.
