 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis en discussions avec Xiaomi et XPeng pour ses actifs européens
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:54

Stellantis est en discussions avec les constructeurs chinois Xiaomi et XPeng au sujet d'un éventuel investissement dans ses actifs européens, dans un contexte de dépréciations record et de rééquilibrage de ses investissements vers les Etats-Unis.

Selon Bloomberg, les échanges portent notamment sur une possible prise de participation dans Maserati ou d'autres marques, ainsi que sur un accès aux capacités de production du groupe. Stellantis a confirmé l'existence de ces contacts, les qualifiant d'activités commerciales normales. Ni Xiaomi ni XPeng n'ont fait de déclaration.

Ces pourparlers, engagés depuis plusieurs mois, interviennent après que le groupe a enregistré 22,2 MdsEUR de dépréciations, en grande partie liées au redimensionnement de sa stratégie sur les véhicules électriques. Parallèlement, Stellantis a engagé environ 13 MdsUSD d'investissements aux Etats-Unis pour renouveler sa gamme. Une collaboration avec des constructeurs chinois permettrait au groupe d'accéder à des technologies avancées sur l'électrique et les logiciels, deux domaines identifiés comme leviers de renforcement des activités européennes.

La possibilité que des partenaires chinois prennent une participation dans une future entité européenne de Stellantis est évoquée, sans qu'aucun accord ne soit à ce stade certain. Une scission complète entre les activités européennes et américaines du groupe, né en 2021 de la fusion entre FCA et PSA, a été catégoriquement démentie par Stellantis.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank