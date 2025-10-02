 Aller au contenu principal
Stellantis : efface la résistance des 8,4E
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:36

Stellantis efface la résistance des 8,4E (une oblique baissière moyen terme) puis le palier des 8,65E : le constructeur s'ouvre ainsi la route des 9E (palier testé le 10 juillet) puis des 9,8E (résistance du 13 mai).

Valeurs associées

STELLANTIS
8,862 EUR MIL +8,87%
