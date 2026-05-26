Stellantis dispose de plusieurs options pour la plateforme des grands modèles Alfa Romeo, déclare le directeur des opérations pour l'Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis étudie plusieurs options pour développer la plateforme des futurs grands modèles Alfa Romeo, que ce soit en interne ou avec un partenaire, a déclaré mardi le directeur des opérations pour l'Europe élargie du constructeur franco-italien.

“Il existe plusieurs possibilités (...): nous pouvons agir seuls ou dans le cadre de partenariats”, a déclaré Emanuele Cappellano aux journalistes lors d’un dîner organisé moins d’une semaine après que Stellantis a dévoilé sa nouvelle stratégie à moyen terme.

Il a ajouté que la question restait très ouverte et a refusé de préciser quel partenaire la société pourrait envisager.