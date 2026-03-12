Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe-Bloomberg

Stellantis STLAM.MI envisage des accords avec des constructeurs automobiles chinois pour consolider sa position en Europe, rapporte Bloomberg News jeudi.

Des dirigeants de Stellantis ont rencontré des représentants de Xiaomi et Xpeng pour évoquer des options en vue d'une refonte de ses activités dans la région, ajoute l'agence de presse.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie Louet)