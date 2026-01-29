 Aller au contenu principal
Stellantis dévoilera son plan stratégique le 21 mai prochain
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:35

Dans un bref communiqué de presse, Stellantis a dévoilé la date de la présentation de son nouveau plan stratégique. Le constructeur automobile multi-marques a choisi le 21 mai prochain, lors de son Investor Day 2026, qui se tiendra à Auburn Hills dans l'Etat du Michigan aux Etats-Unis.

Les détails concernant l'ordre du jour, l'organisation de l'évènement et les modalités seront communiqués ultérieurement.

