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A Béziers, Robert Ménard rempile facilement même sans le soutien du RN
information fournie par AFP 16/03/2026 à 00:48

Le maire divers droite de Béziers Robert Ménard, vote pour le 1er tour des municipales dans sa ville, le 15 mars 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Le maire divers droite de Béziers Robert Ménard, vote pour le 1er tour des municipales dans sa ville, le 15 mars 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Je suis élu au premier tour, ça ne fait pas l'ombre d'un doute": avant même l'annonce des résultats officiels, le maire divers droite de Béziers Robert Ménard avait revendiqué sa victoire pour un troisième mandat, malgré la concurrence inédite d'un candidat RN.

L'ancien journaliste de 72 ans, habitué des plateaux télés au langage souvent fleuri, ne s'y était pas trompé, puisque les chiffres du ministère de l'Intérieur l'ont crédité de 65,60% des voix, à peine moins que les 68,74% de 2020.

Avec 50 points de retard (15,24%), le conseiller régional Thierry Mathieu, 53 ans, qui conduisait une liste "sans étiquette" visant à la fois l'électorat des classes moyenne et populaire en proposant notamment la gratuité des transports et des fournitures scolaires, termine à la deuxième place.

Julien Gabarron, 45 ans, défenseur des traditions taurines et ancien patron de bar, est relégué à la troisième place, avec 8,97%, alors qu'il avait pourtant été facilement élu député du RN en 2024 en battant la députée sortante Emmanuelle Ménard, épouse du maire.

- "une bonne leçon" pour le RN -

"Pour le RN, c'est une bonne leçon. Ils ont voulu me faire une espèce de vendetta alors que je ne vois pas en quoi ils sont en désaccord avec moi", a déclaré à l'AFP Robert Ménard, qui avait été élu en 2014 et 2020 avec le soutien du Front national (devenu RN).

"C'est une reconnaissance du travail fait", a ajouté le co-fondateur de Reporters sans Frontières (RSF), soutenu cette fois par Les Républicains, qui a su redonner du lustre au coeur historique de cette ville de l'Hérault de 80.000 habitants mais qui a échoué à faire reculer le taux de pauvreté, toujours très élevé, à 36% de la population.

"C'est aussi une leçon nationale: cela dit qu'entre une droite un peu molle qui est prête à s'allier à ce qu'il reste des macronistes et le RN, il y a une voie pour ceux qui savent parler avec les gens et prendre en compte leurs préoccupations, comme l'immigration non-contrôlée, sans faire de promesses inconsidérées", a aussi estimé M. Ménard.

La gauche n'a quant à elle fait que de la figuration. Elle s'était présentée divisée, avec d'un côté une liste LFI menée un professeur de mathématique de 49 ans novice en politique, David Ocard, qui a récolté 3,66% des voix, et de l'autre un "Printemps de Béziers" (union de forces de gauche et écologistes) conduite par le conseiller municipal écologiste Thierry Antoine, 52 ans, qui a fait 6,52%.

Municipales 2026
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