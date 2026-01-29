Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Stellantis dévoilera son plan stratégique le 21 mai
29/01/2026
Le constructeur automobile
franco-italien Stellantis
STLAM.PA
a annoncé jeudi qu'il
présentera son plan stratégique à l'occasion d'un "investor day"
le 21 mai à Auburn Hills, dans le Michigan, aux Etats-Unis.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
