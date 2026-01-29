 Aller au contenu principal
Stellantis dévoilera son plan stratégique le 21 mai
29/01/2026

Le constructeur automobile franco-italien Stellantis STLAM.PA a annoncé jeudi qu'il présentera son plan stratégique à l'occasion d'un "investor day" le 21 mai à Auburn Hills, dans le Michigan, aux Etats-Unis.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

L'offre BoursoBank