Stellantis: dévoile une gamme de fourgons compacts

(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé aujourd'hui une gamme complète de fourgons utilitaires compacts, de taille moyenne et de grande taille.

Entièrement renouvelés et électrifiés, ces 12 véhicules au total des marques Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot et Vauxhall s'inscrivent dans le cadre del'offensive stratégique Pro One pour l'activité Véhicules utilitaires Stellantis.



' Cette 2e génération de fourgons zéro émission, [...] renforcera encore davantage notre leadership actuel dans les utilitaires électriques et dans tous les segments de fourgons ', assure Xavier Peugeot, Senior Vice President of Stellantis Commercial Vehicles Business Unit.



Selon le groupe, cette seconde génération de propulsion BEV offre aux nouveaux fourgons compacts la meilleure autonomie de leur catégorie, atteignant 330 kilomètres.



Dans les nouveaux fourgons BEV de taille moyenne, les packs de batteries offrent 50 ou 75 kilowattheures (kWh) d'énergie et jusqu'à 350 km d'autonomie.



Dans le segment des grandes fourgonnettes, une batterie de 110 kWh offre la meilleure autonomie électrique de sa catégorie, allant jusqu'à 420 km.



De plus, la charge rapide à 150 kW permettre de charger la batterie du grand fourgon de 0 à 80% en moins d'une heure.





