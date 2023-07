Stellantis: dévoile un prototype de batterie de stockage information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 16:49

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé hier qu'après quatre années de conception, de modélisation et de simulation, une équipe de vingt-cinq ingénieurs et chercheurs du CNRS, de Stellantis et de Saft, avait dévoilé un prototype innovant de batterie de stockage d'énergie intégrant les fonctions d'onduleur et de chargeur.



' Cette intégration permet de créer une batterie plus efficace, qui améliore l'autonomie des véhicules électriques à batterie et qui est plus fiable et moins coûteuse. Cela libère aussi de la place dans le véhicule ', précise Stellantis.



Baptisé IBIS ('Intelligent Battery Integrated System'), ce projet a permis de valider de nombreux nouveaux concepts techniques et de maîtriser leur contrôle et leur fonctionnement en vue d'applications automobiles ou stationnaires.



' Dans le domaine de l'électromobilité, le projet IBIS est sur le point de réaliser un véritable changement de paradigme dans la conception des groupes motopropulseurs électriques ', croit savoir le constructeur.