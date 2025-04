Stellantis: dévisse de -6% vers 7,7E, se rapproche des 7,40E information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - Stellantis dévisse de -6% vers 7,7E et retrouve des niveaux plus observés depuis début septembre 2020 (le titre subit une perte de -68% par rapport au 7 avril 2024, de -38% par rapport au 1er janvier).

Le prochain support long terme est désormais très proche: 7,40E.

Cela reste un petit plancher testé les 1er juillet et 3 août 2020... et s'il ne 'tient pas', le support suivant se dessine vers 6,8E (-50% par rapport au 25 février dernier).







Valeurs associées STELLANTIS 7,770 EUR MIL -5,46%