Stellantis: des facturations décevantes au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait état vendredi d'une baisse plus marquée que prévu de 9% de ses facturations consolidées mondiales au premier trimestre, toujours sous l'effet de ses difficultés en Amérique du Nord.



Le groupe automobile estime avoir livré près de 1,22 million de véhicules sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,33 million sur la même période de 2024.



A titre de comparaison, le consensus anticipait autour de 1,3 million d'unités facturées sur le premier trimestre.



En Amérique du Nord, les facturations ont diminué de 20% en glissement annuel, reflétant principalement une production plus faible en janvier conséquence d'une période prolongée de vacances, ainsi que la montée en cadence des pick-up Ram de nouvelle génération.



Les volumes en Europe ont diminué quant à eux de 8% en glissement annuel, un repli que le constructeur attribue pour l'essentiel des manques temporaires de certains véhicules des segments A et B.



Seule région en hausse, l'Amérique du Sud affiche un gain de 19% sur le premier trimestre.



A la Bourse de Paris, l'action Stellantis cédait 1,2% vendredi matin dans le sillage de ces chiffres, évoluant toujours à des plus bas depuis 2020.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF estiment que ce début d'année décevant remet en cause le scénario d'un redressement des ventes au moment où les nouveaux droits de douane américains sont susceptibles de pénaliser lourdement l'activité du groupe.





Valeurs associées STELLANTIS 7,629 EUR MIL -4,29%