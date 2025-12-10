Stellantis dépasse l'objectif de dépenses des fournisseurs italiens et envisage une reprise de la production

Les achats auprès de fournisseurs italiens dépasseront 7 milliards d'euros en 2024

Le constructeur automobile a investi 2 milliards d'euros en Italie cette année

L'industrie se prépare à l'examen des règles de l'UE en matière d'émissions, prévu pour le 16 décembre

Selon le directeur général, les décisions de l'UE affecteront l'industrie dans les 10 à 20 ans à venir

Stellantis STLAM.MI devrait terminer l'année 2025 en ayant effectué des achats d'une valeur de plus de sept milliards d'euros (8,1 milliards de dollars) auprès de fournisseurs italiens, a déclaré mercredi le directeur général Antonio Filosa, suggérant que la production dans le pays pourrait recommencer à croître l'année prochaine.

Dans un plan de relance de la production en Italie présenté il y a un an, le constructeur Fiat s'est engagé à investir directement deux milliards d'euros dans le pays et à effectuer des achats d'une valeur de six milliards d'euros auprès de fournisseurs locaux.

"Nous clôturons nos comptes et cette année, nous pouvons nous réjouir d'avoir réalisé deux milliards d'investissements et sept, et non six, milliards d'achats auprès de fournisseurs italiens de systèmes, de composants, de pièces et de services", a déclaré Antonio Filosa lors de l'assemblée générale annuelle de l'Anfia, le groupe de pression italien des fabricants de pièces détachées automobiles.

La production du groupe en Italie devrait encore diminuer en 2025, après être passée sous la barre du demi-million de véhicules l'année dernière. La production de voitures particulières de 283 000 unités en 2024 est la plus faible depuis près de 70 ans.

"L'année a été difficile, mais il s'agit d'un premier pas qui nous permettra d'en faire d'autres, plus importants, en termes de développement local et de volumes pour nos fournisseurs", a déclaré Antonio Filosa.

Le directeur général a déclaré que la croissance et la compétitivité dépendraient également des résultats de l'examen que l'Union européenne mène actuellement sur ses règles en matière d'émissions de carbone, une décision clé de Bruxelles étant attendue pour le 16 décembre.

"Ces décisions auront un impact sur (l'industrie automobile) au cours des 10, 15, 20 prochaines années", a déclaré Antonio Filosa, qui a pris ses fonctions en juin.

Les gouvernements de l'UE, notamment l'Allemagne et l'Italie, et plusieurs constructeurs automobiles ont fait pression pour assouplir la réglementation, qui fixe actuellement l'objectif de réduire à zéro les émissions de carbone des nouvelles voitures d'ici à 2035, interdisant de fait la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion.

Ce mois-ci, Antonio Filosa a soutenu un appel du chancelier allemand Friedrich Merz à Bruxelles pour autoriser des exemptions pour les véhicules hybrides rechargeables et les moteurs à combustion très efficaces au-delà de 2035, car les constructeurs automobiles ont besoin de plus de flexibilité pour lutter contre la lenteur de l'adoption des véhicules électriques et la concurrence féroce de la Chine.

Le mois dernier, le président de Stellantis, John Elkann, a prévenu que l'industrie automobile européenne risquait un "déclin irréversible " si les règles n'étaient pas assouplies.

Les propositions de l'industrie comprennent également de nouveaux objectifs pour les émissions des véhicules utilitaires légers, des modifications de la réglementation visant à soutenir la production de petites voitures et des mesures visant à accélérer le renouvellement du parc automobile.

