Stellantis : de retour sous les 9E, le 'gap' des 8,486E en vue ?
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 17:47
Le titre lâche prise sous le petit palier de soutien des 9,40E et le voici de retour sous les 9E... et plus aucun support ne l'empêche d'aller tester le support oblique des 8,60E, ni combler le "gap" des 8,486E du 21 novembre.
Valeurs associées
|8,990 EUR
|MIL
|-4,33%
