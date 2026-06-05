Stellantis : de retour sous 6,25E, vise les 6,12E

Stellantis accélère à la baisse comme prévu après la cassure des MM20 et MM50 regroupées vers 6,56E.

Le titre s'enfonce sous 65,25E, en direction des 6,12E, le plancher de clôture du 4 mai.

En cas de décrochage sous 5,95E (plus bas intraday des 30 avril et 21 mai), la probabilité est forte d'assister à un retracement du plancher annuel des 5,53E du 20 mars.