Stellantis: de l'énergie géothermique avec Vulcan

(CercleFinance.com) - Stellantis et Vulcan annoncent le lancement d'un projet commun de développement de l'énergie géothermique renouvelable pour alimenter le site de Mulhouse où sont fabriqués la DS 7, les Peugeot 308 et e-308, 508 et la nouvelle 408.



Ce projet pourrait contribuer à combler une part significative des besoins énergétiques annuels du site dès 2026.



Il s'agit du premier projet en France entre Vulcan et Stellantis pour l'utilisation potentielle de l'énergie géothermique afin de décarboner les activités industrielles, mais également de localiser l'approvisionnement en énergie pour les opérations européennes de Stellantis



' La géothermie est l'une des nombreuses solutions que nous explorons pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d'ici 2038, conformément à notre plan stratégique Dare Forward 2030. ' a déclaré Arnaud Deboeuf, Directeur Industriel de Stellantis.





