Stellantis: dans le bas du CAC40 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Accusant un recul de près de 40% depuis le début de l'année, Stellantis essuie à ce stade l'une des pires performances de 2024 parmi les composantes d'un CAC40 qui présente pour l'heure un bilan négatif entre -2,5 et -3%.



'La concurrence accrue, les défis dans le segment des véhicules électriques et le départ de son PDG, Carlos Tavares, ont affaibli la confiance des investisseurs', résumait Saxo Banque dans une note parue à la mi-décembre.



L'action du constructeur automobile a chuté à plusieurs reprises cette année : de 10% après son point d'activité de premier trimestre (30 avril), de près de 9% après ses semestriels (25 juillet), et de près de 15% après son avertissement sur résultats du 30 septembre.



Pour rappel, le groupe issu du mariage de Peugeot et de Fiat Chrysler avait alors déclaré ne plus atteindre pour 2024 qu'une marge opérationnelle courante entre 5,5 et 7%, ainsi qu'un free cash-flow industriel entre -5 et -10 milliards d'euros.



Cette annonce, accompagnée de mesures renforcées pour corriger les problèmes de performance en Amérique du Nord, avait conduit plusieurs brokers à dégrader leurs recommandations sur le titre au cours des séances suivantes.



'L'ampleur de l'avertissement sur résultats constitue un choc et pose des questions à propos de la visibilité de la direction sur l'activité et sa crédibilité auprès des investisseurs', réagissait ainsi Oddo BHF, passant de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre.





