Stellantis: conclut avec succès la transaction Comau information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Stellantis fait savoir que One Equity Partners (OEP), une société de capital-investissement du marché intermédiaire, a finalisé son investissement majoritaire dans Comau, une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l'automatisation industrielle et la robotique avancée.



One Equity Partners (OEP) deviendra ainsi l'actionnaire majoritaire de Comau tandis que Stellantis conservera un rôle actif en tant qu'actionnaire minoritaire.



Cette opération stratégique marque une étape importante pour Comau, renforçant sa position en vue d'une croissance et d'une innovation accrues.



Elle permet également à Stellantis de se concentrer sur ses activités principales en Europe.



' Je tiens à exprimer ma gratitude aux employés de Comau pour leur engagement à fournir des produits et des services innovants à tous ses clients ', a déclaré John Elkann, Chairman de Stellantis.







Valeurs associées STELLANTIS 12,59 EUR MIL -0,05%