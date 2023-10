Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: compte acquérir 20% de Leapmotor pour 1,5 MdE information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Stellantis a annoncé hier la signature d'un partenariat stratégique avec Leapmotor, une société de voitures électriques basée en Chine. Stellantis prévoit ainsi d'investir près de 1,5 milliard d'euros pour l'acquisition d'environ 20 % de Leapmotor,



L'accord porte aussi sur la création d'une coentreprise ' Leapmotor International ', gérée par Stellantis à 51/49, qui détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine.



' Il s'agira du premier partenariat international de ce type sur le marché des véhicules électriques entre l'un des principaux constructeurs automobiles au monde et un constructeur automobile chinois de nouvelle génération ', souligne Stellantis.



La coentreprise envisage de démarrer les premières livraisons au cours du second semestre 2024.







