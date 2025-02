Stellantis : chute de -6% après ses résultats, vers 12,7E information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - Stellantis chute de -6% après ses résultats (repli de 70% des bénéfices): le titre pourrait revenir s'appuyer sur un palier de soutien vers 12,50E... et il subsiste un solide support moyen terme vers 12E



Valeurs associées STELLANTIS 12,88 EUR MIL -4,54%