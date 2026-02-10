Stellantis cherche à se retirer de l'entreprise de batteries avec Samsung alors que les pertes liées aux véhicules électriques s'accumulent, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Stellantis NV STLAM.MI cherche à se retirer de sa coentreprise américaine de batteries avec la société sud-coréenne Samsung SDI Co. 006400.KS , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer