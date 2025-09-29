 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:44

(Actualisé avec précisions, détails, cours à jour)

Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles".

Ce nouveau changement au sein de la direction du constructeur automobile franco-italo-américain intervient deux mois environ après la présentation par le directeur général Antonio Filosa d'une nouvelle équipe mise en ordre de bataille pour tenter de redresser le groupe.

Antonio Filosa a succédé à Carlos Tavares, l'un des principaux architectes de la fusion PSA-FCA parti brutalement fin 2024 après une dégradation spectaculaire de la performance financière de Stellantis.

Titulaire d'un MBA de l'école de commerce IBMEC, âgé de 47 ans, le nouveau directeur financier Joao Laranjo a rejoint Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009 en tant que Chief Accounting Officer pour l’Amérique latine, avant de devenir directeur financier de la région, a indiqué Stellantis dans un communiqué.

Parti en 2024 chez Goodyear GT.O en tant que Vice President of Finance, Joao Laranjo a fait son retour début 2025 au sein du groupe aux 14 marques en tant que directeur financier pour l'Amérique du Nord dans la nouvelle équipe du directeur général Antonio Filosa.

Dans les premiers échanges, l'action du groupe franco-italo-américain perdait plus de 2% à la Bourse de Milan à la suite de l'annonce de la démission de Doug Ostermann, moins d'un an après sa nomination. Le titre est ensuite reparti à la hausse et gagnait 1,1% vers 11h00 GMT.

"Un départ surprise (...) qui ajoute au sentiment général d'instabilité et qui risque d'ajouter aux inquiétudes sur l'ampleur des efforts requis pour redresser l'entreprise", commente Michaël Foundoukidis, analyste chez Oddo-BHF, dans une note.

"Nous retenons toutefois que le groupe a reconfirmé (son calendrier financier), à ce titre le choix d'une solution interne (...) devrait permettre une transition plus aisée."

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a confirmé ses perspectives financières pour 2025, telles que communiquées lors de la publication de ses résultats au premier semestre, soulignant qu'elles restent "inchangées en tous points".

"Ayant travaillé en étroite collaboration avec Joao pendant 15 ans et assisté à son ascension, j'ai toujours été impressionné par son sens aigu des finances, son état d'esprit axé sur les résultats et sa profonde compréhension des complexités de notre secteur", a déclaré le directeur général de Stellantis, cité dans le communiqué.

Antonio Filosa travaille depuis début septembre à la refonte de son plan stratégique "Dare Forward 2030" qu'il doit présenter début 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Gilles Guillaume à Paris et Giulio Piovaccari à Milan, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

GOODYEAR T & RUB
7,8600 USD NASDAQ -0,25%
STELLANTIS
8,002 EUR MIL +1,23%
L'offre BoursoBank