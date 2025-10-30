 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 173,88
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis-CA +13% au T3 grâce à une embellie en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:00

Stellantis

STLAM.MI a annoncé jeudi une hausse de 13% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, principalement grâce à une amélioration de ses ventes en Amérique du Nord et au renouvellement de ses véhicules.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 37,2 milliards d'euros, en ligne avec un consensus d'analystes calculé par Reuters.

Le groupe aux 15 marques, ébranlé l'an dernier par une dégradation spectaculaire de ses performances commerciales et financières, a redit s'attendre au second semestre à une amélioration de son chiffre d'affaires net, de sa marge opérationnelle courante et de son free cash flow industriel par rapport au premier semestre de l'année.

"Comme nous continuons à apporter des changements importants et nécessaires à nos plans stratégique et de produits, pour répondre tant à des développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques, qu'à d'autres développements externes et internes, nous prévoyons d'engager des charges supplémentaires au second semestre 2025", a ajouté Stellantis dans un communiqué, précisant que ces charges, une fois finalisées, devraient être "largement exclues" de la marge opérationnelle.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

STELLANTIS
9,202 EUR MIL -5,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank