Stellantis: C.A. de 1er trimestre moins bon que prévu

(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé mardi un chiffre d'affaires inférieur au consensus au titre du premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.



Le constructeur automobile a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net de 41,7 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en baisse de 12% d'une année sur l'autre.



A titre de comparaison, le consensus attendait un chiffre de l'ordre de 43,5 milliards d'euros.



Dans un communiqué, Stellantis explique avoir pâti d'un volume de ventes en baisse, celui-ci ayant reculé de 10% à 1,33 million d'unités, mais aussi d'effets de 'mix' et de change défavorables.



L'entreprise a néanmoins renouvelé son engagement d'atteindre un résultat opérationnel courant minimum à deux chiffres pour 2024, ainsi qu'un 'free cash flow' industriel positif en dépit des incertitudes macroéconomiques du moment.



Son programme de rachat d'actions de trois milliards d'euros est par ailleurs en bonne voie pour être achevé en 2024.



Suite à cette publication, le titre Stellantis se repliait d'un peu plus de 1% dans les premiers échanges mardi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.11%