(CercleFinance.com) - Stellantis s'offre un beau sursaut vers 14,25E, une semaine après avoir inscrit un plancher annuel à 13,5E.

Le titre peut désormais viser l'ex-résistance des 15,25R du 30 août dernier.





Valeurs associées STELLANTIS 13,95 EUR MIL +2,09%