Stellantis: baisse des ventes de FCA US au 1er trimestre

information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025









(CercleFinance.com) - FCA US, la filiale américaine du groupe Stellantis, a vu ses ventes baisser de 12% aux Etats-Unis sur le premier trimestre, essentiellement tirées à la baisse par ses marques Jeep et Dodge.



Au total, ce sont 293.225 unités qui ont été mises en circulation au cours des trois premiers mois de l'année, à comparer avec 332.540 sur la même période de 2024.



Si FCA met en évidence dans un communiqué l'envolée de 239% des ventes de sa marque Fiat grâce au succès de la 500e tout-électrique, sa marque de SUV Jeeep a vu les siennes chuter de 10%, notamment sous l'effet du Grand Cherokee (-11%), tandis que celles de Dodge ont dévissé de 49%, principalement en raison d'une baisse de 90% des ventes du coupé Charger.





