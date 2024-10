Stellantis: baisse de 20% au 3T des volumes de véhicules livrés au réseau

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe automobile Stellantis a annoncé une baisse de 20% de ses volumes de véhicules livrés au réseau et aux ventes flottes au troisième trimestre 2024, par rapport à la même période de 2023, avec un recul notable en Amérique du Nord (-36%).

Ce repli "est la conséquence à la fois des initiatives pour réduire les stocks et du lancement en cours de nouveaux produits", indique Stellantis dans un communiqué mercredi. "Les progrès attendus devraient raffermir la position du groupe pour le futur", ajoute-t-il.

"Les facturations sortie d'usine" -qui correspondent aux volumes de véhicules livrés au réseaux et aux ventes flottes- "ont été d'environ 1.148.000 unités, soit 20% de moins" que sur le troisième trimestre 2023, précise Stellantis.

Cette baisse "a été plus sévère" que celle des ventes au client final, qui elles ont reculé de 15%, "en raison des impacts temporaires liés à la transition du portefeuille de produits et des initiatives de réduction des stocks des concessionnaires", explique Stellantis.

Pour ces volumes de ventes au réseau et flottes, les replis sont de 36% pour l'Amérique du Nord (à 299.000 unités), de 17% en Europe au sens large (496.000 unités), 26% en Afrique et Proche-Orient (78.000 unités) et 30% en Chine, Inde et Asie/Pacifique (14.000 unités). Les ventes sortie d'usine sont en revanche en hausse de 14% en Amérique du Sud (à 259.000 unités).

Le groupe aux quinze marques traverse une passe difficile après des années de profits record, depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler).

Stellantis a annoncé fin septembre une nette révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle, estimée désormais entre 5,5% et 7%, contre "deux chiffres" auparavant, pour l'année 2024.

Stellantis, qui produit aussi bien des Chrysler que des Citroën, Fiat, Jeep, Dodge, Lancia, Opel, Peugeot, Ram ou Vauxhall, avait déjà publié en juillet un résultat en forte chute au premier semestre.

Il était notamment handicapé par une baisse de 18% des ventes en Amérique du Nord, la machine à cash du groupe. Au troisième trimestre, ces ventes y ont encore chuté de 20% sur un an.