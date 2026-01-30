Stellantis augmentera sa production en Italie cette année grâce à de nouveaux modèles, selon le directeur de Stellantis Europe

La production de véhicules particuliers en Italie a atteint l'année dernière son niveau le plus bas depuis 71 ans

Engagements dévoilés fin 2024 pour résoudre les tensions avec le gouvernement

Introduire deux nouveaux modèles à Melfi en 2026, le troisième d'ici 2028

Stellantis STLAM.MI se prépare à augmenter la production dans plusieurs usines à travers l'Italie cette année avec l'introduction de nouveaux modèles, a déclaré un haut dirigeant, conformément à l'engagement du constructeur automobile envers le gouvernement de protéger la fabrication locale.

Emanuele Cappellano, directeur de Stellantis Europe, a présenté les plans de production de plusieurs usines en Italie lors d'une réunion avec le ministre de l'industrie, Adolfo Urso, vendredi.

La production de l'entreprise en Italie a diminué d'un cinquième l'année dernière, les véhicules de tourisme ayant baissé d'un quart en glissement annuel pour atteindre le niveau le plus bas depuis 1954, a déclaré le syndicat FIM Cisl au début du mois de janvier.

La crise du secteur automobile a placé des centaines de travailleurs de Stellantis dans des plans de congé financés par l'État en Italie. La baisse de la production du constructeur automobile pèse sur la chaîne d'approvisionnement automobile du pays - un secteur important pour l'économie nationale - et tend les relations avec Rome.

En décembre 2024, l'entreprise a dévoilé un plan d'investissement pour l'Italie, s'engageant à maintenir toutes ses usines locales ouvertes.

En 2026, Stellantis s'engage à maintenir le niveau des achats effectués l'année dernière auprès de fournisseurs italiens, soit plus de 7 milliards d'euros (8,3 milliards de dollars), a déclaré M. Cappellano lors de la réunion, selon un porte-parole de Stellantis.

À Melfi, la production de la nouvelle DS 8 et de la Jeep Compass a déjà commencé, a déclaré M. Cappellano, et l'usine reprendra une deuxième équipe de production dans les semaines à venir.

Le groupe commencera à construire un autre modèle DS à Melfi en 2026, suivi plus tard dans l'année par la nouvelle Lancia Gamma, à la fois en version électrique et hybride, a-t-il dit.

Un autre nouveau modèle devrait entrer en production dans l'usine d'ici 2028.

L'entreprise développe également ses activités à Atessa, où elle rétablira partiellement une troisième équipe de production dans les prochains jours, ce qui permettra de construire 200 véhicules supplémentaires par jour dans l'usine.

Stellantis embauchera plus de 400 travailleurs dans son usine de Mirafiori cette année, sur un total de 500 nouvelles recrues prévues en Italie, alors qu'elle se prépare à démarrer une deuxième équipe de production pour la nouvelle Fiat 500 hybride, a déclaré M. Cappellano.

Pendant ce temps, à Termoli, Stellantis a confirmé la poursuite des investissements dans les moteurs à essence "GSE", adaptés pour répondre aux règles d'émissions Euro 7 pour une utilisation au-delà de 2030, ainsi que l'arrivée d'une nouvelle ligne de boîtes de vitesses e-DCT, assurant la continuité opérationnelle indépendamment des décisions futures sur les investissements dans la gigafactory de batteries. (1 $ = 0,8391 euro)