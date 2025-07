Stellantis: arrêt du programme de pile à combustible à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 11:08









(Zonebourse.com) - Stellantis a annoncé mercredi avoir décidé de mettre un terme à son programme de développement de la technologie de pile à combustible à hydrogène, invoquant l'absence de perspectives à moyen terme du marché.



Le constructeur automobile a justifié son choix par la disponibilité limitée des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et par les investissements considérables requis par le procédé.



Dans un communiqué, le groupe indique ne pas anticiper d'adoption des véhicules utilitaires légers à hydrogène d'ici à la fin de la décennie.



'Le marché de l'hydrogène demeure un segment de niche, sans perspectives de rentabilité économique à moyen terme', explique Jean-Philippe Imparato, le directeur opérationnel pour la zone Europe.



Stellantis précise vouloir se concentrer dans l'immédiat sur son offre électrique et hybride tant pour les véhicules particuliers que pour les utilitaires légers.



En conséquence, le groupe ne lancera pas cette année sa nouvelle gamme de véhicules utilitaires 'Pro One' à hydrogène, dont la production en série devait débuter cet été à Hordain en France et à Gliwice (Pologne).



Cette décision n'aura, en revanche, aucun impact sur les effectifs de ses sites de production, assure-t-il.



L'action perdait plus de 3% mercredi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce, dans le sillage de Renault qui chute de 16% suite à son profit warning.





