Stellantis: Antonio Filosa promu au poste de CEO information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi avoir désigné au poste de directeur général (CEO) Antonio Filosa, son actuel directeur opérationnel pour la région Amériques et directeur de la qualité, privilégiant ainsi la piste d'une candidature interne pour succéder à Carlos Tavares, qui avait quitté le groupe en fin d'année dernière.



Agé de 52 ans, Antonio Filosa prendra ses fonctions le 23 juin, précise le constructeur automobile, qui souligne que celui-ci a été élu à l'unanimité par le conseil d'administration.



Sa nomination met fin à un long processus de recherche de candidats internes et externes, mené par un comité spécial du conseil d'administration dirigé par le président exécutif John Elkann, qui durait depuis décembre 2024.



Ce choix peut être perçu comme celui de la sécurité, puisque Filosa avait rejoint le groupe Fiat en 1999, où il avait occupé plusieurs postes à responsabilités, dont celui de directeur de l'usine de Betim (Brésil) et de responsable des achats pour la région Amérique latine



Devenu CEO de la marque Jeep en 2023 puis directeur opérationnel (COO) pour l'Amérique du Nord l'année suivante, il a pris les fonctions de directeur de la qualité cette année.



'J'ai travaillé en étroite collaboration avec Antonio durant les six derniers mois, au cours desquels ses responsabilités ont augmenté', a commenté le président exécutif du groupe, John Elkann.



'Son leadership fort et efficace, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, à un moment de défi sans précédent, a confirmé qu'il possède les qualités indispensables pour le poste de CEO', a-t-il ajouté.



John Elkann conservera ses fonctions de président exécutif du conseil d'administration lorsqu'Antonio Filosa prendra ses fonctions de CEO, le 23 juin, date à laquelle ce dernier prévoit de présenter la nouvelle équipe de direction de Stellantis.



L'annonce de sa nomination avait peu d'effet sur le cours de Bourse de Stellantis, qui avançait de 0,3% dans les premiers échanges.





