Stellantis a identifié trois priorités pour son redressement-DG
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:57

Stellantis STLAM.MI enregistre des progrès sur les trois priorités identifiées pour son redressement, a dit jeudi le directeur général du constructeur automobile franco-italo-américain, à savoir la croissance de l'activité, la bonne exécution industrielle et l'augmentation des profits.

Antonio Filosa, qui s'exprimait lors de la "Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025", a notamment évoqué un retour à une situation de stocks saine aux Etats-Unis, assuré que le groupe tirerait les leçons des erreurs techniques passées, comme sur le moteur Puretech, et qu'il entendait redresser la barre sur la génération de cash en augmentant d'abord le chiffre d'affaires.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey à Londres et Giulio Piovaccari à Milan)

