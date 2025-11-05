Sous haute tension, Shein ouvre à Paris son premier magasin pérenne au monde

Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Malgré les sanctions administratives et l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le géant de l'e-commerce asiatique Shein ouvre mercredi son premier magasin physique et pérenne au monde à Paris.

Signe de la portée hautement polémique de cette ouverture à 13H, au 6e étage du BHV dans le centre de la capitale française, des forces de police étaient présentes dès mardi soir autour du magasin, la préfecture de police suivant l'événement avec une "attention toute particulière".

L'arrivée de la plateforme, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, cristallise les tensions autour de la régulation du commerce en ligne et de la mode jetable ultra-éphémère.

Dernier épisode en date: la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine sur son site internet constatée par la Répression des fraudes, qui a déclenché un tollé politique et l'ouverture d'une enquête judiciaire. Shein a depuis assuré qu'elles avaient été retirées de la plateforme et avoir mis en place une interdiction totale des produits de type "poupées sexuelles".

Des policiers patrouillent devant le BHV à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant de l'e-commerce asiatique Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Visée par une proposition de loi anti fast-fashion, l'entreprise a déjà écopé cette année en France de trois amendes pour un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies, fausses promotions, informations trompeuses et non-déclaration de microfibres plastiques.

Depuis son annonce début octobre, le gouvernement, la mairie de Paris, des élus, des associations et des acteurs du secteur textile français ont fustigé son implantation en France.

Jusqu'ici exclusivement disponible en ligne et dans des magasins éphémères, l'entreprise franchit mercredi une étape stratégique avec son implantation durable. Et pas n'importe où: dans un emblématique symbole du commerce parisien, le BHV, un joyau art déco situé face à l'hôtel de ville parisien.

"Une erreur stratégique" et "un danger", a déploré mercredi le ministre de la Ville, Vincent Jeanbrun, sur TF1.

Manifestation contre l'ouverture du premier magasin physique du géant de l'e-commerce asiatique Shein au BHV à Paris, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Son collègue à l'Industrie, Sébastien Martin, a lui dénoncé chez Shein "une stratégie (...) d'agressivité qui est aussi une politique d'attaque de nos valeurs", avant de pointer du doigt en creux le BHV: "certains acteurs économiques devraient remettre un petit peu de morale dans leur action, y compris les magasins qui décident d'accueillir ces rayons-là", a-t-il dit sur Public Sénat.

"Le BHV fait entrer le loup dans la bergerie", s'est alarmé le co-président de l'organisation patronale Impact France, Pascal Demurger, sur Franceinfo, pour qui "le low-cost, c'est le chômage".

Frédéric Merlin, le patron de la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV depuis 2023, a rétorqué que "Shein, c'est 25 millions de clients en France", mercredi sur RTL, opposant la popularité du géant asiatique aux griefs des responsables politiques.

- Bientôt cinq autres magasins Shein -

Si Shein est autant décrié, outre les accusations de recours à des sous-traitants sous-payés et des pratiques supposées néfastes pour l'environnement, c'est aussi parce qu'il est accusé de causer la ruine du secteur du textile et des petits commerces.

L'espace Shein au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 4 novembre 2025, la veille de son ouverture ( AFP / Julie SEBADELHA )

Ces derniers sont particulièrement touchés par la déferlante de produits conçus en Asie, majoritairement en Chine. En 2024, 4,6 milliards de colis à moins de 150 euros ont été importés dans l'UE. Le nombre de ces colis, exemptés de droits de douane, double tous les deux ans au rythme actuel.

Frédéric Merlin a déjà assuré que les produits vendus dans ce magasin ne sont pas ceux de la "marketplace" de Shein et qu'ils répondent aux normes européennes.

Avant même l'arrivée de Shein au BHV, plusieurs marques françaises ont fui le grand magasin, dénonçant un partenariat en contradiction avec leurs valeurs et leurs intérêts. L'intersyndicale des salariés y est également opposée.

Reste à voir si les consommateurs répondront présent. Selon une étude de l'application de shopping Joko, Shein était en 2024 l'enseigne de mode où les Français ont dépensé le plus.

L'espace Shein au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le 4 novembre 2025, la veille de son ouverture ( AFP / Julie SEBADELHA )

Cinq autres boutiques Shein ouvriront en province prochainement à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims.

Les grands magasins qui les hébergeront ne seront plus des Galeries Lafayette mais des "BHV", le groupe Galeries Lafayette ayant rompu son contrat avec la SGM pour ne pas être associé à Shein.