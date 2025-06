Stellantis : +5%, se hisse vers 8,84E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 18:58









(CercleFinance.com) - Stellantis grimpe de +5%, se hisse vers 8,84E (clôture un peu au-dessus de 8,81E) et engrange +7,5% sur la semaine, ce qui compense une semaine précédente qui avait mis à mal le titre (chute de 8,47 vers 8E).



Les prochains objectifs se situent à 9,17E ('pic' du 10 juin) puis 9,8E (zénith des 13/14 mai).





Valeurs associées STELLANTIS 8,818 EUR MIL +4,66%