Stellantis : -4,5%, nouvelle incursion sous les 8E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Stellantis traverse de nouveau une mauvaise passe et chute de -4,5% (-8% en 5 séances), effectuant une nouvelle incursion sous les 8E, pour revenir au contact du récent plancher des 7,915E de la mi-juillet.

Stellantis n'est plus qu'à 2% de son plancher annuel et long terme des 7,7E des 11 et 22 avril dernier.





Valeurs associées STELLANTIS 7,912 EUR MIL -4,51%